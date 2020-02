Des "Clés pour l'Emploi' à Gembloux - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 17/02/2020 Une nouvelle initiative à Gembloux avec un salon intitulé "Les Clés pour l'Emploi" Il se tiendra ce mardi 18 février de 13h30 à 18 h. Première édition organisée par le CEDEG (Cellule pour l'emploi et le développement économique) et la commune de Gembloux avec le soutien de nombreux partenaires dont le Forem. Trois espaces distincts en fonction des besoins du visiteur Pour les personnes qui sont prêtes à l’emploi, l’espace "JE POSTULE" leur permettra de rencontrer des employeurs de la région qui recrutent de nouveaux collaborateurs. L’occasion de défendre en face-à-face ses atouts et de présenter son CV et ses motivations. L’espace "JE ME FORME" sera l’occasion pour les visiteurs de découvrir les possibilités de formations proposées par des opérateurs locaux. Vous souhaitez vous former à un métier ou développer davantage vos compétences, vous êtes au bon endroit pour obtenir tous renseignements utiles Le 3eme espace sera consacré à des mini-conférences sur diverses thématiques liées à l'emploi, la formation et la création d'activités. Rendez vous ce mardi 18 février dès 13H30 au Foyer Communal de Gembloux. Infos www.clespourlemploi.be ou 081 61 33 74