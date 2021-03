Démarches relatives au permis de conduire

Le mercredi dans Vivre Ici, il est question des jeunes et ce en compagnie d'Infor Jeunes et de sa représentante, Eloise Chopin. Et ce jour on parle de... permis de conduire.

Qui dit permis de conduire dit surtout une envie d’indépendance et de liberté pour de nombreux jeunes qui souhaitent le passer. Alors comment s’y prendre ?

"Qu’importe si tu souhaites rouler en scooter, en mobylette, en moto, en voiture ou même en camion, il te faudra passer un permis théorique qui, si tu le réussis, te donnera accès au permis pratique" nous précise Eloise

Les étapes du permis de conduire

"D’abord, tu dois passer le permis théorique. Le but est de tester tes connaissances du code de la route. Attention qu’il vaut mieux bien le préparer et étudier. Il existe plusieurs références comme Feu Vert ou Connaître et Conduire qui sont des bons outils pour t’exercer. Sans oublier que les centres Infor Jeunes peuvent aussi t’aider à mieux appréhender le code de la route".

Dès 17 ans, si tu passes ton permis de conduire théorique dans la catégorie B, par exemple, tu passeras ton épreuve dans un centre d’examen pour le permis de conduire. Petite info utile : tu réussis cette épreuve en évitant les fautes graves (il en existe 56 au total) en obtenant un score de 41/50. Si tu échoues à deux reprises, tu devras suivre une formation obligatoire de 12h en école de conduite. N’oublie pas ta carte d’identité ni les 15€ demandées le jour de l’épreuve