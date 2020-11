Découvrir Dinant sans bouger de votre salon

En pleine crise sanitaire, les institutions culturelles sont nombreuses à faire appel aux développeurs virtuels afin de créer des visites interactives, sur un écran. Mais les villes ne sont pas en restes! La ville de Dinant, sur les rives de la Meuse, propose cette semaine deux visites virtuelles pour découvrir ses rues et ses monuments.

Sans se déplacer, il est donc possible de visiter le chef-lieu de la Province de Namur. La première visite vous emmène découvrir les incontournables de la ville, comme la Citadelle fortifiée, dominant la Meuse, ou encore la Collégiale Notre-Dame, sur laquelle écrivait Victor Hugo en 1838. Sous forme d'audio-guide, neuf endroits et monuments de la ville sont présentés dans cette visite virtuelle. La visite est très pédagogique, puisque de nombreuses informations sont délivrées à propos des lieux décrits. Il est possible de choisir sa langue (anglais-français-néerlandais) et d'accéder à la visite sur smartphone, via un QR code.

Plus immersive, cette deuxième visite proposée par la Maison du Tourisme de Dinant permet d'explorer plus de vingt-cinq sites et lieux de la ville. Moins descriptive que la première, elle offre cependant une vraie expérience virtuelle puisqu'il est possible de se déplacer à 360° dans les paysages. Abbaye, clochers, monuments et bâtiments, Dinant et ses petites ruelles se découvrent en quelques clics seulement !