Découvrez Rennes et Sens à Libin

Pierre Van Glabeke et Nadine Schnéder ont pris la décision de changer complètement de vie et de se consacrer au bien-être des personnes, des animaux et à la nature sous toutes ses facettes. "Avant d'être dans le milieu des cheveaux et de cette reconnexion au vivant et à l'être vivant en particulier qu'est la personne nous étions dans le milieu des assurances et de la banque" nous confie Pierre.

"Revenir à cette dimension ci aujourd'hui est tellement importante, surtout dans la période que nous vivons actuellement, qu'efffectivement ce projet qui a démarré en 2016 porte tout son sens aujourd'hui".

Impliqués dans le monde du handicap et passionnés de chevaux, c’est tout naturellement que la combinaison des deux s’est imposée. L’hippothérapie est un outil merveilleux pour venir en aide aux personnes en souffrance, qu’elle soit physique, mentale ou psychologique.

A partir de là, ils ont élargi leur sphère aux animaux de la ferme, au potager, au verger et à tout ce qui touche la vie, la terre, la nature, dans un cadre thérapeutique et pédagogique.

Conférences et ateliers tournés vers tous les sujets liés à la santé, au bien-être, à la nature complètent les activités.

La ligne de conduite : réapprendre la vraie place de l'humain en se basant sur trois axes : l'équilibre du corps et de l'esprit, l'accompagnement thérapeutique de l'invalidité et de la mobilité réduite et l'équitation et l'attelage adapté.

Ces 3 axes principaux permettent de se mettre au service de la personne, du cheval et de l'éducation.