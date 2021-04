Découvrez "Radio Paillettes" ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 07/04/2021 Juliette Van Peteghem et Lionel Detry forment Grande Ourse en 2015. Fin 2017, ils décident de se lancer dans un nouveau projet : Paillettes ! qui deviendra Radio Paillettes. Après plusieurs résidences de création, le concert-spectacle est présenté pour la première fois devant la salle comble de la Maison qui chante (Ixelles) en octobre 2018. Quelques prestations plus tard, le projet est mis en " pause ourson " avant de devoir être mis en quarantaine… En septembre 2020, les répétitions reprennent ! Le spectacle est repensé, les chansons sont peaufinées et les voilà prêts à envahir vos baffles et autres boombox avec nos chansons électronico-vintage-électriques. Après avoir vu un spectacle, les enfants aiment tou·te·s acheter le CD pour réécouter encore et encore les chansons. Du coup, un disque de chansons pour enfants ET (grands-) parents est sorti !. Un disque pour se mettre en joie le matin dans la voiture et danser dans le salon. Lionel Detry était l'invité de Vivre Ici ce mercredi ! Ecoutez le Et pour toutes infos c'est notamment via FACEBOOK