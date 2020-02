Découvrez Pharron, jeune compositeur et DJ - © Tous droits réservés

Découvrez Pharron, jeune compositeur et DJ - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Pharron, (François BERTRAND) est un compositeur belge de 28 ans, producteur et DJ. Bercé dès son plus jeune âge par la musique grâce de son père, lui-même ancien DJ, c’est à l’âge de 12 ans qu’il vit sa première expérience musicale en s’inscrivant comme candidat animateur pour la radio de son école "Fréquence Libre" chapoté par Patrick François, à l'époque animateur de la " RTBF 2 " . Qualifié, il prend les rênes de l’émission " Libre Antenne " en compagnie de trois autres jeunes. Un an plus tard, il rencontre Jean-Emile Gresse, autre fêlé de radio, animateur à la RTBF, propriétaire et hôte de la radio locale " Studio S " à Sibret, dans le Luxembourg belge. De nouveau, il se voit confié une "libre antenne " de 2 h le dimanche soir, réalisant en plus différents remplacements sur l’antenne pendant presque deux ans. A 16 ans, pour vivre une autre passion, Pharron se retire du monde de la musique et de l’animation. Il revient à la musique quelques années plus tard et prend une résolution qui décidera du reste de son parcours. En véritable passionné, il décide ensuite de s’investir totalement et d’apprendre le métier de DJ en autodidacte pendant plusieurs mois puis s’intéresse à la production musicale et s’y consacre pendant plus d’un an. A 23 ans, avide et perfectionniste, Pharron prend conscience qu’il pourrait apprendre davantage auprès de professionnels. Il part à Cannes se former au métier de DJ/Producteur dans une école spécialisée. Il y reste un an et aura le culot fantastique de décrocher un stage dans un des plus gros club Cannois " Les Marches ", qui n’est autre, à l’époque, que le club du palais des Festivals. En quelques temps, il apprend beaucoup de son mentor, le résident du club " DJ Wyta "; il y rencontre aussi et échange avec de grands noms de la scène musicale Française et international tel que : GIMS, Tyga, Big Ali, RedOne, ... A son retour en Belgique en Septembre 2015, le projet « Pharron » voit le jour Il fait la rencontre d’Amandine Raths, une jeune journaliste musicale indépendante qui lui propose de promouvoir son image et sa production. Avec son aide, Pharron participe au concours "jeune DJ" au "Polygone Festival" qu’il remporte et qui lui permettra d’aller jouer au "Club&Dance Festival" en compagnie de DJ’s reconnu sur la scène musicale tels que Dj Flash, Linka&Mondello, Mark With a K,… Cette opportunité permet à Pharron d’être ensuite tête d’affiche du " On Steitsch Festival " à Luxembourg la même année et clôturera le même festival avec un Dj Set exclusif l’année suivante. Depuis, tout en continuant ses activités de Dj, Pharron consacre sa vie à produire sa propre musique. Pas mal de rencontres avec d’autres artistes talentueux le conforte dans sa voie. Il travaille notamment avec son ami Julien MICHEL. En novembre 2019, il sort son tout premier single " Get Up ". Mais en début de la même année, il fait la rencontre de Naïm Lallali, tout juste sorti de l’émission " The Voice " saison 8. Le courant passe. Pharron propose une collaboration au chanteur et un an après, le titre " Away " voit le jour.