Découvrez Noémie Rhéa !

Noémie Rhéa, une artiste à découvrir ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Propulsée sur les planches à l'âge de 5 ans, Noméie goûte au théâtre et à la scène et ne pourra plus s'en séparer ... Le théâtre devient son objectif et à 17 ans, diplômée en "Art de la Parole", elle intègre durant deux ans une école privée d'acting. En parallèle, elle rejoint le groupe Freddy Loco pour lequel elle assure les chœurs sur scène mais aussi l'enregistrement de leur 4eme album. S'ensuit une tournée en France et en Espagne. En 2016 alors qu'elle débute sa carrière de professeur de chant elle rencontre Piwi Leman et lui partage ses vieux écrits à l'univers décalé. Son premier album "De la terre à la lune" est disponible depuis mars 2018 et à ce jour, Noémie a repris sa plume, son accordéon et poursuit son beau projet. Vous pouvez suivre Noémie notamment via FACEBOOK A découvrir notamment au Kot à Projet, rue du Séminaire à NAMUR ce dimanche 24 novembre à 21 H Noémie était l'invité de Vivre Ici ce mercredi !