Découvrez les "Terres de Crompechine" un verger favorisant la biodiversité ! - Vivre ici Namur,... Les Terres de Crompechine sont un petit coin bucolique comme il en existe beaucoup en Belgique, composée de de terres vallonnées à cheval sur la commune de Namur et d’Andenne. Et si l'on vous en parle ce vendredi, c'est qu'on y développe un projet de culture durable et respectueuse de l'environnement, une grande place étant faite à la préservation et au développement de la flore et de la faune ! Les Terres de Comprechine sont certifiées bio, avec l'ambition de tendre un jour vers la biodynamie. C'est là que quelques passionnés de viticulture ont planté 7500 plants de vigne. Des cépages dans le respect de la terre. Comprenant plusieurs espèces de pommiers et poiriers haute-tige, le verger a été dessiné en pré-verger de manière à profiter des avantages du pâturage de moutons. En outre, le verger est considéré comme une zone de haute valeur biologique et une zone refuge pour certains animaux. Un crowdfunding a été lancé par les viticulteurs bio pour leur maraichage bio ! C'est notre séquence Namur Gourmande Ecoutez Diederick Legrain