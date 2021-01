Découvrez les productions de la Brasserie Valduc à Thorembais-St-Trond - Vivre ici Namur,... La Brasserie Valduc Thor située à Thorembais-St-Trond a tout récemment sorti une nouvelle bière aux senteurs de .... whisky ! La brasserie Valduc-Thor est le fruit d'une passion de deux brasseurs qui s'inscrit dans une logique de circuit court, de technologie en énergie verte et de respect des traditions et des valeurs brassicoles. Nichée au milieu du village de Thorembais-Saint-Trond, la brasserie Valduc-Thor a choisi ce site pour ses facilités d’accès, son caractère pittoresque mais aussi pour tenter de faire renaître une brasserie de village, la brasserie Meurice, située jadis à quelques jets de " bières " de l' emplacement actuel. Le s’insère dans une optique sociale et environnementale …pour un développement durable pour tous… Une brasserie consomme d’énorme quantités d’eau pour la production de la bière, le lavage des bouteilles et les nettoyage divers. Pour un litre de bière, plus de 6 litres d’eau sont souvent utilisés. En travaillant avec du matériel moderne sur mesure, on a pu limiter ces quantités. Ils ont également choisi une embouteilleuse particulièrement peu énergivore. Deux citernes de 15000 litres ont déjà été prévues pour traiter l' eau de la manière la plus précise, sans dilution ni produits polluants. Cette eau peut être ensuite réutilisée pour le nettoyage. Les productions de la brasserie sont "La Valduc Rio"; "La Petite Soeur Valduc"; "La Fée Steve" ; "La Fée Verte" ; "La Valduc Thor"... Antoine Limbourg fondateur de la Brasserie, était notre invité ce jeudi dans Vivre Ici . Concernant la Valduc Thor une brune qui titre à 9,5 "La Thor en fait c'est une brune brassée avec des malts fumés et tourbés type whisky et on a fait macérer avec des bois de futs de bourbon et la variante éphémère de celle-la qu'on a sorti pour la fin d'année , en fait on a fait vieillir celle-ci dans des bariques de whisky pendant 9 mois" Ecoutez l'intégralité de l'interview d'Antoine Si vous souhaitez en savoir plus c'est notamment via le site http://brasserievalduc.be/