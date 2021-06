Découvrez les "Pods" de Villatoile - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/06/2021 Véritables petits cocons rafraîchissants, les Pods de Villatoile, parc de vacances à Anseremme vous vous enchanter ! ls vous enchanteront pour un séjour inoubliable dans la nature. Les pods ne sont pas sans nous rappeler les cabanes de notre enfance, avec une touche de confort en plus. Prolongés par une terrasse en bois, ils sont de véritables invitations à la rêverie. Présentations en compagnie de Catherine Mignot Réservation fortement conseillée. Pour les groupes, réservation obligatoire et pas plus de 10 personnes. Info et réservation : PARC DE VACANCES VILLATOILE Ferme de Pont-à-Lesse - 5500 ANSEREMME Tél : +32(0)82.22.22.85