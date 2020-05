Découvrez les plantes bisanuelles !

C'est le moment de semer les bisanuelles - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence jardin en compagnie de Marc Knaepen ! On vous dit tout sur les bisanuelles ! "On y pense très peu parce que on est dans une période où les annuelles sont mises sur le balcon, le jardin commence à fleurir, le potager tout se passe bien. Il faut peut être penser ausssi à ces plantes qui sont intéressantes pour fleurir le printemps et le début de l'été et ce sont des bisanuelles. Une plante que l'on va semer, qui va se développer la première année, on la met en place et elle va fleurir l'année suivante. ELle va faire ses graines, puis elle meure. D'où son nom de bisanuelle" nous précise Marc contacté par Jean-Marc Decerf. "Il est temps pour certaines bisanuelles d'effectuer les semis fin mai début juin. Et l'on peut penser notamment aux digitales, aux oeillets de poètes (photo) ces plantes de nos grands-mères, ces plantes qu'on appellait des "bouquets tout faits" qui sentent très bons. Il y a surtout les roses trémières. Elles sont très appréciées mais il faut absolument les semer entre le 15 et le 20 juin. Plus tard cela devient délicat. Si on la sème au mois de juillet elle ne fleurira pas l'année suivante. Elle va encore attendre une année de plus. Donc il faut respecter les périodes de semis." Il y a bien entendu une panoplie de fleurs bisanuelles, pensées, paquerettes, giroflées... toutes à semer dès à présent et jusqu'à mi-aout. Au niveau du semis, sachez que la température ne doit pas dépasser 15 à 18 degrés. Faire un semi à mi-ombre au jardin. Germination une semaine et demi, deux semaines en moyenne. On fait ensuite un premier repiquage puis on les met en place en septembre/octobre. Et dans son "geste pour la planète", Marc Knaepen nous rappelle d'utiliser l'eau de javel avec beaucoup de parcimonie . Elle est en effet très nocive pour l'environnement.