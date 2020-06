Découvrez les Parcs naturels de Wallonie - à la découverte de 12 territoires ruraux en transition

Découvrez les Parcs naturels de Wallonie - à la découverte de 12 territoires ruraux en... Ardenne méridionale, Les Deux Ourthes, la Gaume, la Haute-Sûre Forêt d'Anlier... voici quelques unes des 12 maisons des Parcs naturels de Wallonie ! Pique-niquer au point culminant de la Belgique, flâner dans quelqus uns des villages les plus typiques de la Wallonie, goûter un fromage médaillé de chez son producteur, participer à un chantier pierres sèches ou encore aménager un jardin au "naturel"...les 12 parcs naturels de Wallonie vont vous étonner ! "Ce sont des territoires intéressants qu'on ne connait pas toujours et qui sont remarquables par la richesse de leurs paysages et de leur biodiversité" nous précise Elodie Dispaux contactée par Terry Lemmens. "Au niveau du livre il y a une description des parcs, du milieu nature, du bâti, du patroimine . Il y a des balades, petits itinéraires à faire en famille". Des parcs à découvrir via le bel ouvrage paru aux Editions De Rouck.