Découvrez les métiers des réserves naturelles ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Ce samedi 22 mai, en Wallonie et à Bruxelles, Natagora vous invite au tout nouvel événement "Réserves naturelles portes ouvertes". En pleines floraisons printanières, découvrez les différents métiers des volontaires qui soignent les réserves, et donnez-vous envie de rejoindre ces passionnés de nature. En plus de la découverte de la rencontre de la faune et la flore d’une réserve, il s’agit ici de rencontrer les différentes activités volontaires qui y sont menées, les métiers qui y sont liés. Une manière de balade en coulisse, en somme. En faisant découvrir les différents profils des personnes qui consacrent une partie de leur temps libre à ces sites protégés, Natagora veut susciter de nouvelles vocations.