Découvrez les métiers de la filière bois !

Vous êtes à la recherche d'un emploi ?

Vous aurez plus de chance d’en trouver un si vous vous orientez vers un métier en pénurie et porteur d’emploi, et les métiers de la filière bois en font partie.

C’est pourquoi le Centre de compétence Forem Wallonie bois organise une journée active et participative de découverte de la filière bois le 18 février prochain.