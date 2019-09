Decouvrez le site eco-citoyenneté ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 23/09/2019 L’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, on le sait a désormais sa place dans toutes les écoles secondaires. Les enseignants en charge de ce nouveau cours (ou matière transversale dans l’enseignement catholique) disent cependant parfois manquer d’outils. C’est pour cela que le Réseau IDée vient de regrouper des dizaines d'outils téléchargeables sur le nouveau site web Eco-citoyenneté ! Ce site a donc pour but d'inspirer et aider les enseignant·es du 2e et 3e degré du secondaire souhaitant intégrer les enjeux socio-environnementaux dans leurs cours. Ecoutez Dominique Willemsens