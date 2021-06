Découvrez le Nid Des Marais à Ciney - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 16/06/2021 Notre séquence logements insolites nous emmène ce jour à Ciney pour y faire la connaissance de Foulques et Héloise qui gèrent le Nid des Marais Le Dôme "Le Dôme c'est une demi-sphère complètement transparente qui permet aux personnes de dormir sous les étoiles. Il est situé dans un marais, donc il est entouré de roseaux avec un étang pas loin avec quelques poissons dedans ..." Embarquez dans la Bulle pour une rencontre unique avec le ciel et la nature qui vous entourent. Ceci, confortablement installé dans une literie exceptionnelle. Profitez de l’espace détente et de la table du petit-déjeuner pour vous imprégner de la belle roselière qui vous accueille. Ou encore à l’abri des regards, sous la voûte des arbres, le Kiosque vous offre une nuit loin du monde. Bercé par le ruisseau qui coule aux pieds de sa terrasse.Traversez d’une pierre à l’autre pour vous détendre au coin du feu de sa petite plage privée.