Decouvrez le groupe Elvis Black Stars - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/05/2021 Un deuxième album pour les membres du groupe rock d'Andenne, Elvis Black Stars "Lamb of Dracula" c'est le titre de cet album un album aux sonorités très rock ! "On voulait revenir aux sources et travailler à trois sur tout l'album" précise Damien Sorée présent en nos studios ce mardi en compagnie d'Olivier Coquette. Et Olivier de poursuivre "On s'est fait plaisir en fait (...) c'est vrai qu'il est un peu plus brut (en rapport avec le premier album sorti il ya un peu moins de 10 ans), un peu moins lêché, on s'est vraiment fait plaisir, que ce soit dans les couleurs des morceaux, des sonorités ... " Ecoutez Damien et Olivier ! Vous pouvez notamment les suivre via FACEBOOK