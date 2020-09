Découvrez le Duo Sem Nome !

Ces 12 et 13 septembre se déroulera l'édition 2020 du "Parcours d'Artistes" à Nassogne . Serpentant les villages de l'entité, cette balade artistique réunira plus de 300 curieux, 500 créations et 70 artistes !

Et parmi ces artistes, le "Duo Sem Nome" composé de Nathan Herman à la guitare et Aaron Wolharn à la flute. Nathan Herman vit à Forrières dans l'entité de Nassogne. Il a étudié le solfège dés 7 ans et s'est mis à la guitare à 9 ans a peine ! S'ensuit des études au Conservatoire Bastin à Rochefort, ensuite à Ciney et à l'IMEP à Namur. Il termine son bachelier de guitare classique l'année derniere avec grande distinction. Dans le domaine de la guitare seule, le répertoire qu’il interprète va de Bach à Villa-Lobos en passant par Tarrega, Giuliani, Coste et Tedesco.

En musique de chambre, il affectionne tout particulièrement de travailler en duo (avec flûte, guitare ou chant), ce qui l’amène à jouer du Boccherini, du Bizet, du Rodrigo, du Tedesco, du Rautavaara…

"J'ai un un parcours atypique, je n'ai pas fini mes 10 ans d'académie. J'ai arrêté à ma neuvième année, à ce moment là j'allais rentrer en rhéto et j'ai eu un peu une overdose de musique ! Mes proches, ma famille, mes professeurs, tout le monde me voyait déjà faire la musique et moi j'avais pas envie que les autres décident pour moi ce que j'allais faire plus tard et peut être me prouver aussi que j'étais capable de faire autre chose que la musique" confie-t-il à Jean-Marc Decerf.

Nathan arrête donc la musique et se lance dans les études d'infographie. Après deux ans il constate qu'il passe plus de temps à jouer de la guitare dans son kot qu'à travailler pour ses examens. "Je me suis donc dis , - bon je vais retourner à mon premier amour - et c'est là que j'ai passé l'examen d'entrée pour l'IMEP".

C'est à l'occasion des cours de musique de Chambre que Nathan fait la rencontre d'Aaron "on a vraiment accroché directement ! On a eu une sorte d'alchimie quand on a joué. C'était quelque chose de vraiment super et on s'est dit "pourquoi est-ce qu'on ne monterait pas un duo ?"

Ainsi est né le Duo Sem Nome ! A découvrir ce samedi 12 septembre en l'église St Martin d Forrière. C'est à 15H

Ecoutez ici l'intégralité de l 'interview que nous a accordée Nathan Herman

https://www.nassogne.be/agenda/parcours-dartistes

https://www.duo-semnome.com/