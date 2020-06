Découvrez le Domaine provincial du Fourneau Saint-Michel à Saint-Hubert

Découvrez le Fourneau St Michel - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 24/06/2020 Plongez au coeur de la vie rurale d'autrefois, dans un écrin de nature préservé, à la découverte d'un patrimoine exceptionnel ! Le Fourneau St-Michel est un remarquable ensemble architectural implanté au cœur de la forêt d’Ardenne. Il est consacré à l’architecture et au mode de vie de l’Ardenne d’autrefois. Un musée et des bâtiments témoignent aussi de l’industrie du fer au 18e siècle. Réouverture ce 1er juillet "Toutes les équipes sont sur le pont, remise en ordre, nettoyage, désinfection" nous précise Marie-Eve Soenen. "La vocation première du domaine c'est la conservation du patrimoine bâti de Wallonie. Ce sont tous des bâtiments transplantés de toute la Wallonie, des anciens bâtiments et on a également le Musée du Fer, un bâtiment classé du 18eme siècle qui vaut le détour également". Concernant les visites, elles reprendront le 1er juillet. On nous assure que toutes les mesures seront prises. Le port du masque est recommandé, ainsi que le paiement électronique. Il y aura des bornes de gel hydroalcoolique sur le domaine ainsi que les consignes à respecter. Réservations indispensables pour la visite du Musée du Fer. "Pour le Musée de Plein Air ce n'est pas nécessaire (de réserver) parce que les 40 ha permettent de garder la distance" Le Domaine du Fourneau St Michel, un patrimoine exceptionnel à redécouvrir dès ce 1er juillet. Toutes les infos via le SITE