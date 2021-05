Découvrez "Le Dicovid" de Bruno Coppens !

L'analyse décalée de Bruno Coppens et de son Dicovid ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... En ces temps de pandémie, Bruno Coppens n'a pas chomé ! Il nous revient avec son ouvrage Le Dicovid réalisé en compagnie de Pierre Kroll Il s'agit bien d'un dictionnaire du COVID. Il a été réalisé à base de chroniques écrites à la main par Bruno Coppens, parues dans L’Écho, qui sont subtilement rehaussées de dessins réalisés également à la main par le dessinateur liégeois de renom : Pierre Kroll "Ce virus m'a empêché d'être sur scène, j'ai eu plein de temps pour écrire des tas de bétises !" Des mots ... que l'on entend régulièrement depuis le début de la pandémie, associés à des personnalités ! "Evidemment je ne pouvais pas passer à côté d'Yves Van Laethem qui est un peu la Baronne de Rothschild d'aujourd'hui puisqu'il nous a expliqué comment recevoir des amis à la maison, comment traverser le jardin pour aller aux toilettes, enfin bref, c'est formidable ! Et puis Maggy De Block qui pour moi est la reine de l'improvisation ..." D’asymptomatique à zoonotique, devenez expert en virologie, en mariusgilbertologie et en étymologie. De la claustrophilie à la mélancovid, revivez comment le fiel nous est tombé sur la tête. Ecoutez l'interview que nous a accordée Bruno Coppens