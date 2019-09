Découvrez la brasserie Hepta à Strud !

Diederick Legrain nous présente la Brasserie Hepta - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence gourmande en compagnie de Diederick Legrain du collectif "Namur Gourmande"' sur facebook... Et Diederick nous emmène au coeur d'un très beau petit village pas très loin de Gesves : Strud. C'est là qu'est brasée avec savoir une bière dénommée Hepta ! Née de la passion brassicole et sensible aux problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'une brasserie, la brasserie HEPTA est une brasserie artisanale qui prône le développement durable sur l'ensemble des phases de production. HEPTA est l'adjectif numéral lié au chiffre 7 en grec ancien. La symbolique importante de ce chiffre et la fréquence de ces apparitions dans la genèse de la brasserie ont fait de ce chiffre le choix le plus évident. Amateur de bières, Romuald a laissé mûrir ce projet avant de se lancer. Après de nombreux échanges d'idées, de nombreuses recherches pour perfectionner les recettes et d'innombrables soirées à en discuter avec ses amis, l'idée a petit à petit fait place à un projet réalisable, réaliste et viable. Et aujourd'hui la brasserie propose un bel assortiment que vous pouvez découvrir via facebook ou le site Et Diederick Legrain a bien évidemment fait déguster l'une de ces bières à Terry Lemmens...