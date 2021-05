Découvrez la Brasserie du Caméléon à Gesves - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Trois médailles d'or pour la Brasserie du Caméléon située à Gesves. C'était récemment lors de la 12eme édition du concours international de Lyon ! "C'est une belle récompense ! On avait présenté 4 bières différentes et 3 ont été primées avec des médailles d'or" nous précise Steven Desmet. Ont ainsi été récompensées : La Pie Colleuse; La Clé du Bonheur et l'Odas. La Clé du Bonheur, une bière aux arômes de poire cognac. La Pie Colleuse, une bière noire au goût de bière .. blonde "avec une petite note de café, de cacao en fond de bouche" et l'Odas, qui est "une bière de soir que l'on peut boire tous les jours". "La volonté de la brasserie, c'est d'essayer de faire des goûts différents qui ont à chaque fois une particularité. Ca peut être au niveau du goût notamment avec la Clé du Bonheur et la Poire cognac. Au niveau du visuel aussi. L'idée est à chaque fois en fait de présenter une caractéristique bien spécifique qu'on ne retrouve pas dans d'autres bières, d'autre micro-brasserie". Ecoutez Steven Desmet et Gilles Karlshausen, invités de Vivre Ici ce jeudi Et pour toute informations, c'est via le site Brasserie du Camélon ou via facebook