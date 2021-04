Découvrez la Brasserie Atrium à Marche-en-Famenne

“Atrium” est un mot latin qui signifie “hall d’entrée”. Un endroit qui donne la possibilité d’entrer dans d'autres environnements. Un portail de découverte et de voyages sensoriels ! Une brasserie née d'une rencontre...

"On s'est rencontré au Brésil" nous confie Paula Yunes co-fondatrice de la brasserie avec Valery De Breucker. "On travaillait déjà avec la bière artisanale (...) à l'époque je vendais des bières belges, des bières américaines et japonaises. Et c'est ainsi que Paula rencontre Valery. "Dans la même année on a décidé de faire un groupe de voyage brassicole et le premier voyage c'était en Belgique et c'était mon rêve de venir visiter la Belgique. C'est super chouette !"

Ensuite, Valéry a reçu une invitation à travailler chez nous et donc, il y a deux ans est née la Brasserie Atrium, située à Marche-en-Famenne, une ville où le jeune couple se sent bien ! La brasserie Atrium est située rue des ... Brasseurs .

La brasserie produit actuellement 6 bières "Six bières fixes. Ensuite nous faisons une à deux bières éphémères par mois (...) les recettes sont basées sur l'humeur, sur ce qu'il y a de disponible à ce moment là. On essaye toujours d'intégrer des ingrédients un peu plus spéciaux , plus tropicaux, dû à notre connexion brésilienne. C'est un portail de découverte" nous dit Valéry De Breucker.

En novembre 2019, la brasserie se voit octroyée une médaille d'or à l'European Beer Star de Nuremberg, en Allemagne. C'est la bière "The One" qui a été récompensée par le jury dans un concours mondial, qui a rassemblé pas moins de 2 483 produits issus de 47 pays différents. Et d'autres récompenses qu'ils nous détaillent.

