Découvrez l'Agenda Jardin 2020 aux Editions Weyrich

Découvrez l'agenda Jardin 2020 - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/11/2019 Pratique, concret et richement illustré, l'agenda Jardin 2020 de chez Weyrich vous permettra de mener à bien toutes vos activités de jardinage... Un ouvrage rédigé à la façon des anciens almanachs conçu et rédigé par un collectif de passionnés qui collaborent notamment à la revue "L'Esprit Jardin". Semis, plantations, tailles, rempotages et soins divers, qui n’auront plus dès lors de secrets pour vous. Ses pages de calendrier vous permettront de noter vos travaux et vos rendez-vous. En 2020, accueillez la biodiversité dans votre jardin et installez votre première ruche. Consultez l’influence de la lune sur les travaux de votre jardin ! Jardiner avec la lune, c’est l’assurance d’un beau jardin et de bonnes récoltes ! En fonction du mouvement lunaire, vous saurez facilement quel type de légumes semer, planter ou récolter. L'Agenda Jardin 2020 un outil précieux pour le passionné de jardin. Terry Lemmens a pris contact avec Violaine Marchal