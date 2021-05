Découvrez "Humorrifique"... un petit théatre de l'étrange à Wépion - Vivre ici Namur,... David vit à Wepion et le moins que l'on puisse dire c'est que sa passion ce sont les vampires et autres momies... 'Mon univers est composé de petits personnages étranges essentiellement inspiré du monde des arts forains, du monde du cirque aussi de l'époque Victorienne on va dire" nous précise David Lambois. "Cela vient un peu de mon enfance. J'ai été bercé dans l'univers des monstres (..) j'ai gardé ce côté enfant". Une soixantaine d'objets : "Ce sont toutes des petites mises en scène, des petits dioramas avec des petits personnages composés de petits décors sur ce monde du cirque et des arts forains. D'autres personnages aussi basés sur des films d'animation un peu détournés dans mon univers, dans mon style". David crèe, mais utilise aussi beaucoup d'objets de récup. Ecoutez le !