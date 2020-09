Découvrez Funny Moutain, centre d'escalade ludique et récréatif - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Funny Montain, un nouveau concept d'escalade ludique et récréatif, accessible à tous ! Ce nouveau concept, unique en Belgique et au Luxembourg, permet à tous de pratiquer l’escalade en toute sécurité. Stéphan Delatour "On a lancé un tout nouveau concept basé sur l'escalade ludique et récréative (...) on n'a pas vocation à donner des cours d'escalade, on a vraiment un concept innovant et unique en Belgique qui permet à tous de pratiquer l'escalade sans jamais en avoir fait" Ca reste bien sur un sport physique "Une heure d'escalade c'est quand même assez physique, mais la différence avec l'escalade traditionnelle, on a un système d'assurage automatique qui est fait par des poulies spéciales qui se trouvent au-dessus des murs et qui vous sécurisent totalement" Il y a toujours en permanence un instructeur pour 10 personnes "On a un principe de prise avec des couleurs différentes qui offrent des voies de difficulté de couleurs différentes suivant qu'on soit petit puisqu'on accueille les enfants à partir de 5 ans mais aussi pour les plus initiés puisque là on a des parcours qui sont beaucoup plus difficiles à faire même quand on pratique régulièrement de l'escalade" nous précise Stéphan Delatour. Toutes les infos via le site https://funnymountain.be/ Ecoutez l'intégralité de l'interview que nous a accordée Stéphan Delatour