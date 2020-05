Déclaration d'impôts et étudiants : on fait le point

Jeunes et impôts, le point en compagnie d'Adeline Dujardin - Vivre ici Namur, Luxembourg et... S’il y a bien quelque chose que la crise sanitaire n’allait pas empêcher, c’est le remplissage de nos déclarations d’impôts ! C'est notre sujet Infor Jeunes du jour en compagnie d'Adeline Dujardin. Les étudiants sont-ils concernés ? "Les étudiants sont bel et bien sont concernés, oui, puisqu’à partir de 18 ans, chaque jeune reçoit une déclaration fiscale, qu’il ait un job ou non. Et même à partir de 15 ans, dès qu’un un jeune travaille, il reçoit une déclaration fiscale l’année suivante pour déclarer ses revenus " nous précise Adeline. Un des avantages des étudiants : pas d'impôts ! "Les revenus du jeune ne sont pas soumis aux impôts, pour peu qu’ils ne dépassent pas un certain plafond. Pour la déclaration fiscale 2020, et donc pour les revenus de 2019, le plafond était fixé à 12.657,14€ de revenus imposables les revenus du jeune ne sont pas soumis aux impôts, pour peu qu’ils ne dépassent pas un certain plafond" Que dois faire un jeune face à sa déclaration ? "Que l’on doive payer des impôts ou pas ne change rien au fait qu’il faut au moins déclarer ses revenus, que l’on en ait ou pas d’ailleurs ! C’est pour cela que les jeunes reçoivent automatiquement une déclaration fiscale dès qu’ils travaillent ou à partir de 18 ans même sans travailler." Si leurs enfants dépassent le plafond, est-ce que ça a un impact sur les revenus des parents ? "S’il dépasse un certain plafond de revenus, alors le jeune ne sera plus considéré comme " à charge " de ses parents, et cela aura effectivement un impact sur leurs impôts"