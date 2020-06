Déambulez au milieu d'un fouillis végétal plein de surprises ces 27 et 28 juin - Vivre ici... Direction la belle région de Bouillon ce prochain week-end à la découverte du ... "Bouillon Blanc" C’est dans la vallée de la Semois, à proximité de la Gaume, que depuis une trentaine d’années s’épanouit ce jardin familial d'un hectare. Au gré des courbes et mouvements du terrain, autour de vieux arbres fruitiers, les parterres s’établissent petit à petit. Graminées, bambous, rhododendrons, hydrangea, rosiers, vivaces en tous genres, arbustes... cohabitent et organisent un joyeux désordre dans lequel de nombreuses plantes vagabondes trouvent leur place. Vous pourrez également découvrir un potager où vous aurez le plaisir d’y découvrir nombre d’herbes aromatiques, condimentaires, fleurs comestibles et légumes moins courants. "Les jardins sont plutôt naturels. On au aussi un tout grand jardin plus portager où on travaille pour quelques grands restaurants. Des légumes et plantes condimentaires peu courants dans les magasins" nous précise Hugues Fernet, le propriétaire et concepteur. "Les gens, ce qu'ils apprécient, c'est le calme du jardin et le fait qu'il n'y ait pas d'organisation. On se promène comme 'on le sent', on est en accord avec l'environnement". Des mauvaises herbes, mais qui ont leur place ! "On a laissé place au végétal, on n'essaie pas de le dompter" nous dit Hugues. "C'est plutôt nous qui nous adaptons au végétal" ! Ces 27 et 28 juin, de 10h à 18h . Où? à Sensenruth, 65 rue St Lambert Nous serons vraiment heureux de vous y accueillir, tout en respectant les mesures de protection . Le jardin s'étale sur près d'1 ha...la distanciation sera donc aisée à maintenir durant votre promenade . Nous vous demandons toutefois de garder vos enfants à vos côtés. L’entrée est de 3€ par personne. Plus d'info via notamment FACEBOOK