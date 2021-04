De nouvelles aventures à vivre en famille en Condroz-Famenne - Vivre ici Namur, Luxembourg et... La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a vous propose de vivre de nouvelles activités : "Mes Carnets d'Aventures", 7 carnets, 7 arcours parsemés d'énigmes, 7 histoires et 7 nouveaux personnages. Lors de leur balade, les familles peuvent faire une pause pique-nique sur ces tables spécialement conçues à l’attention des familles grâce aux assises de hauteurs différentes, tout le monde trouvera sa place. La Maison du Tourisme Condroz-Famenne comprend les entités de Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange Ohey et Somme-Leuze. Elle vient de créé de nouvelles balades sous la forme de jeux de piste à réaliser avec un carnet de jeux. Dès ce lundi 12 avril, deux nouvelles balades seront accessibles , une dans le bois didactique de Courrière (Assesse) et l'autre dans les villages de Bonsin et Chardeneux (Somme-Leuze). Deux autres carnets sont en cours d'élaboration et seront disponibles dès le mois de juin. Cinq carnets, 5 parcours parsemés d'énigmes ... La mission des familles pour les deux nouvelles balades ! Au Bois didactique de Courrière : Condruza, la vilaine sorcière a transformé tous les animaux du bois de Courrière en statue, sauf un : Daguet! Il faut aider Olibrius à protéger Daguet et à libérer ses partenaires de jeux en libérant le code du coffre où Condruza a caché la formule magique qui lévera le maléfice. A l'aide d'un plan, il faudra se rendre à différents endroits pour résoudre 8 énigmes ludiques qui permettent d'en apprendre plus sur les habitants de la forêt. A Chardeneux : Fernand le pigeon voyageur est perdu ! Aidez le à retrouver sa destination. Fernand a été choisi pour délivrer des messages codés aux Résistants pendant la guerre. A l'aide d'un plan il vous faudra parcourir le village de Chardeneux et Bonsin et résoudre 11 énigmes qui méneront au lieu de destination de Fernand ! Détails en compagnie de Julie Riesen...