Les conseils d'Adeline Dujardin pour les étudiants du supérieur - Vivre ici Namur, Luxembourg et... La semaine dernière, Adeline nous a donné quelques conseils aux étudiants qui s’apprêtent à affronter le blocus. Et qui dit blocus dit … examens ! Pour les étudiants du secondaire, les modalités sont plutôt simples, mais en supérieur il y a quelques règles à connaître, surtout quand on est en première année… ... et l'on peut tout d'abord est on obligé ou non de participer à la session de janvier ? Ecoutez Adeline Dujardin d'Infor Jeunes ..