"D'étranges possessions" le dernier ouvrage de la Namuroise Nathalie Nottet - Vivre ici Namur,... Nathalie Nottet est namuroise, elle est psycho-criminologue de formation et elle travaille dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Elle est aussi écrivain et elle vient de publier aux Editions Maia "D'étranges possessions" Dans un maillage choral, le lecteur est invité tout de go dans les mots, les tourments, les dilemmes intérieurs de trois narrateurs aux prises d’une séparation parentale. Le papa, la maman et l'enfant, Nino, 13 ans "Nino est vraiment pris en étau entre son papa et sa maman. Sa maman qui dégringole, qui est toujours au bord du ravin et qui essaye de l'entrainer dans sa chute" nous confie Nathalie. Adultère, jalousie, vengeance, l'histoire d'une séparation difficile dont la première victime est cet enfant unique, Nino en plein début d'adolescence et qui perd tous ses repères .. Ecoutez l'interview que nous a consacrée Nathalie Nottet