Cuisiner les plantes sauvages !

The stamens of the flowers of the ribwort (Lesser Plantain, Plantago lanceolata) can see during spring and summer in most of the prairies of Europe. It is a medicinal plant that is used for colds, insect bites, bronchitis, asthma, etc., and other uses. - © Javier Fernndez Snchez - Getty Images

Tout savoir sur les plantes sauvages comestibles - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Notre séquence en collaboration avec Nature et Progrès ! Il est ce jeudi question de plantes sauvages comestibles ! Savez-vous qu'il existe un grand nombre de plantes sauvages comestibles ? A commencer par l'ortie, la plus facile à reconnaitre ! Mais citons également le plantain, le trèfle, la pâquerette, le pissenlit, le lierre terrestre, le gaillet ... et bien d'autres. ON peut aussi déguster les bourgeons de ... ronces ! Apprendre la cueillette des plantes sauvages comestibles, cela nécessite un minimum d'investissement en temps. On ne cueille évidemment pas une plante si on n'est pas sûr qu'elle a bien été identifiée. L'idéal sera d'attendre un an, de voir la floraison et d'être certain de la plante. Certaines plantes ne seront comestibles qu'à un certain stade de leur développement. Donc c'est important, il faut prendre le temps de se renseigner avant" nous précise Laura Vlémincq. Attention de ne pas cueillir vos plantes n'importe où ! Evitez par exemples bors de routes ou les cultures en agriculture conventionnelle ! Et veillez aussi à la préservation du milie u: si une plante est rare ou seule ne la récoltez point ! Peut-on consommer autant de plantes sauvages que l’on veut ? "Il faut savoir que ces plantes sauvages comestibles ont des concentration en minéraux bien supérieures à celles qui sont cultivées . Et donc leur valeur nutritive est très importante. Il faut veiller à les consommer de façon occasionnelle et en petite quantité". Pour en savoir plus, un ouvrage disponible aux Editions Natpro : "Je cuisine les plantes sauvages".