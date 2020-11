Cuisine Sauvage lance une formation unique en son genre - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Une première en Belgique : au printemps prochain une formation longue en cuisine des plantes sauvages ! Une exclusivité qui s’adressera aux néophytes passionnés, aux apprentis cuistots et botanistes, aux professionnels cherchant une spécialisation ou tout simplement une reconversion. Joffrey Chalon était l'invité de Vivre Ici ce lundi "Ca débute en fait au début du printemps prochain, au mois d'avril. On veut se placer en tant que précurseurs. Notre asbl a pour vocation de faire de l'éducation à l'environnement par le biais de la cuisine, un lien universel mais qui nous permet aussi d'aborder la botanique de manière plus amusante et plus pratique" nous précise-t-il. Faut-il avoir des notions de base ? " C'est adressé à tout le monde. C'est toujours un peu mieux d'avoir quelques notions, mais on se veut accessible à tout un chacun (...) quelqu'un de débutant peut se présenter, mais il faut qu'il ait des aptitudes à travailler correctement pour se développer lui-meme". Concrètement ? "C'est vraiment important pour nous, c'est d'équilibrer nos différents cours entre thérorie et pratique (...) il y aura beaucoup de travaux pratiques avec une charnière principale : cuisine/botanique. Chacune de ces charnière va être divisée en plusieurs modules" Détails en compagnie de Joffrey. Inscriptions dès le 1er décembre ! La formation se donnera rue de Dave à Jambes https://cuisinesauvage.org/