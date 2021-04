Créer un compost chez soi ou dans son quartier… Voilà une bonne action pour la planète !

Créer son compost ... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 29/04/2021 Saviez-vous que le compostage permet de réduire d’un tiers nos déchets ? Et de fertiliser naturellement et à moindre coût les plantes à base de nos déchets organiques ? L’association Nature & Progrès défend des valeurs écologiques. C’est pourquoi elle vous conseille aujourd’hui dans la création d’un compost accessible à tout type d’habitat. Et de compost il en est question en compagnie de Laura Vlemincq de Nature & Progrès "Concrètement, le compostage est un procédé de transformation biologique des matières organiques en présence d’eau et d’oxygène. Une méthode plutôt simple certes, mais qui nécessite tout de même quelques connaissances. Certains gestes sont d’application !" Quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un bon compost ? "Premièrement, il est important de mélanger les différents déchets organiques entre eux. Nous pouvons y mettre des ordures ménagères ou encore des petits déchets du jardin. Deuxièmement, afin de favoriser l’action des micro-organismes et d’homogénéiser le tout, il est important d’aérer et de brasser les déchets organiques. Troisièmement, le compost doit toujours être un peu humide. Arrosez-le au besoin." Vous habitez dans un appartement et vous ne possédez pas de balcon ? "Il existe une solution pour vous ! Le " compostage collectif " commence à se mettre en place de plus en plus. Ce type de compostage consiste à mettre ses déchets dans des bacs collectifs partagés avec vos voisins d’immeuble ou de résidence. En contrepartie, vous récupérez gratuitement du terreau 100 % naturel pour vos plantes d’intérieur ou encore votre potager partagé". Les avantages du terreau " fait maison " Avoir un compost chez soi, c’est avant tout faire un geste écologique ! Cela permet de réduire le volume de déchets ménagers enlevés collectivement. Ce qui signifie moins de transport, moins d’espace occupé dans les décharges et moins d’incinération. Un petit geste mais tellement important pour la planète ! Le compost permet de favoriser la du sol, d’améliorer sa fertilité et également sa teneur en humus. De plus, c’est économique ! En utilisant le compost comme terreau, vous limiterez l’achat d’engrais. Laura Vlémincq nous conseille le livre " Je réussis mon compost et lombricompost " (Ludovic Martin & Pascal Martin – Editions Terre Vivante). Vous y découvrirez les techniques pour réaliser un compost sans y passer des heures de manière ludique grâce à des pas-à-pas illustrés. Le bouquin est disponible dans la librairie écologique de Nature & Progrès située à Namur (Rue de Dave, 520 – 5100 Jambes) ou sur la boutique en ligne.