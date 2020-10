Créer ses crayons naturels

Crayons naturels .... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 01/10/2020 Comment fabriquer ses crayons avec des tiges de saules, de fusain, etc C'est le sujet que nous partage notre "Raconteuse d'Histoire" Virginie Hess. Alors, après une balade en forêt, que peut-on faire ? "Alors moi j'ai un petit truc sympa à vous proposer, c'est un petit atelier de fabrication que j'ai découvert en feuilletant le magazine "La Salamandre" un article qui parlait du fusain. Un petit arbuste assez courant chez nous, indigène, qu'on peut trouver chez nous, en lisière forestière , etc. Je vous en parle, parceque en automne, le fusain est particulièrement beau, il nous montre ses fleurs qui sont d'un rose vif et à l'intérieur de ces fleurs il y a des petites graines de couleur orange. Cet arbre est vraiment superbe en cette saison, les feuilles aussi qui tentent vers un rouge écarlate et en fait ces fleurs caractéristiques à 4 loges leurs valent leur nom de "Bonnet d'Eveque". Un arbuste intéressant à plus d'un titre "D'abord parce qu'il attire les oiseaux qui adorent ses graines, ses fleurs sont pollinisées par les insectes et puis le fusain c'est aussi un outil de dessinateur. Cela fait des centaines, voire des milliers d'années que l'homme utilise le fusain pour dessiner, à commencer par nos ancêtres de la Préhistoire qui dessinaient des dessins rupestres, etc et c'était fait en partie avec le fusai". Et pourquoi pas réaliser vos crayons naturels à base de fusain ? "En gros comment ça fonctionne ? On va dans la nature, on prend un petit morceau de rameau, vous coupez un morceau de la taille d'un demi crayon, vous l'écorcez et vous mettez dans une boite de conserves. La boite vous la recouvrez d'un morceau de papier alu, vous faites un petit trou pour faire une cheminée et puis vous mettez cette boite de conserves un réchaud. Vous attendez quelques minutes. Vous allez voir d'abord la fumée blanche qui sort par la petite cheminée, et puis la fumée sera moins blanche. En fait c'est parce que le bois est en train de carboniser. Vous retirez votre conserve de la source chauffante et quand vous l'ouvrez, vous verrez vos petits crayons carbonisés, tout noir , vos fusains sont prêts ! "