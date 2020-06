"Covider une bouteille ce soir"... une nouvelle création musicale de Victoria Moriconi

Elle est namuroise, elle s'appelle Victoria Moriconi et elle vient d'écrire une chanson et réaliser une vidéo durant cette période de confinement ..

Une chanson et une vidéo qu'elle a posté sur You Tube et Instagram. "Cette chanson est venue dans ma petite tête parce que j'étais vraiment très déprimée de ce qui se passait et du climat super morose et de fait je me suis dit 'ok impuissante mais pas inactive, fait quelque chose" nous précise Victoria contactée ce mercredi par Terry Lemmens.

"J'ai contacté mes amis qui sont au Cours Florent à Bruxelles et on a fait le clip ensemble, mais à distance. Ca a été fait en trois jours. J'ai fait la musique en un soir, tout m'est venu d'un coup. Le lendemain je l'ai envoyée à mes amis. On a fait le clip le lendemain (...) à la base je voulais que cela apporte une touche de légereté par rapport à ce qui se passait. J'espère que cela pourrait m'ouvrir quelques portes".