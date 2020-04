COVID-19 : Les producteurs Bio de Nature & Progrès continuent à vous servir - Vivre ici Namur,... Les producteurs Bio de Nature & Progrès ont pris les dispositions nécessaires pour continuer à nous servir. En cette période de confinement, les grandes surfaces sont prises d’assaut. Pourquoi ne pas dès lors en profiter pour (re)découvrir les producteurs.trices et transformateurs.trices du Label Nature & Progrès ? Retrouvez leurs produits en vente directe ainsi que dans de nombreux commerces BIO et locaux. Selon Nature & Progrès, association de producteurs et de consommateurs défendant l’agriculture biologique, il serait intéressant de mettre à profit cette situation pour prendre le temps de mettre un visage sur notre alimentation. Les producteurs de Nature & Progrès, en plus d’être labelisés BIO, respectent une Charte et un Cahier des Charges strictes. Voilà ce qui fait leur force et leur différence sur le marché ! Sachez que les stocks sont actuellement suffisants ! Certains magasins ont adaptés leurs horaires, mais pour la plupart, les produits de Nature et Progrès sont disponibles dans les points de vente habituels. Et beaucoup proposent un service de commande via telephone, ainsi qu'un service de livraison. Pour en savoir plus : https://www.natpro.be/