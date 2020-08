"Coup de boost" l'accélérateur vers l'avenir professionnel des jeunes - Vivre ici Namur,... Tu as des envies, des projets plein la tête mais tu te sens dépassé face au monde du travail ? Ou tu n'as pas d'idée précise ? Coup de Boost est un projet spécifiquement dédié aux jeunes de 18 à 25 ans, qui ne sont ni à l’emploi, ni en formation, ni aux études et qui sont un peu désemparés face au monde du travail ! "Beaucoup de jeunes ont des envies, des projets plein la tête d’autres n’ont pas d’idée précises de ce qu’ils ont envie de faire mais un des points qu’ils ont notamment en commun c’est qu’ils sont dépassés pour concrétiser leur futur" nous explique Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem. Quelle méthodologie ? "Le jeune est accompagné en groupe constitué de 15 à 20 personnes où sera combiné diverses activités dynamiques et conviviales comme par exemple : des animations collectives, à raison de 2 journées par semaine ; comme développer sa créativité, découvrir aussi de nouvelles techniques (robotique, impression 3D). Des entretiens individuels, permettant d’avancer dans son projet professionnel de manière plus ciblée ou de construire son projet ou encore un accès à des espaces informatiques en libre-service : PC, téléphone, imprimante et scanner sont à disposition gratuitement" Selon la situation du jeune s’il a déjà élaboré, ou non, une idée de projet professionnel, le programme proposé mettra l’accent sur soit des actions d’orientation (initiations métiers, découverte de l’environnement professionnel, visites d’entreprises, stages etc.) ou soit sur des actions visant la concrétisation du projet (ateliers de recherche d’emploi, préparation aux entretiens d’embauche, relance téléphonique, etc.). "Coup de Boost" existe depuis plus d’un an et a déjà fait ses preuves en permettant à de nombreux jeunes - n’ayant pas peur des mots - en décrochage, d’intégrer le marché du travail. Détails en compagnie d'Iabelle Hubert