Coralien, jeune auteur, compositeur interprète : "Aime", c'est le titre de son 1er single

Coralien, jeune auteur, compositeur interprête .... "AIME" ! C'est le titre de son 1er single !... Pianiste, guitariste, harmoniciste mais surtout un chanteur hors pair ... voici le jeune Coralien, 24 ans, originaire de Louvain-la-Neuve, qui a sorti il y a quelques jours son premier single "Aime". "Aime, un morceau plein de fraicheur, d'amour, de soleil" précise Coralien, invité de Vivre Ici ce mercredi. "J'ai déjà joué beaucoup de musique, j'ai déja sorti quelques titres, mais là c'est vraiment ma véritable identité Coralien en tant que projet solo, j'assume pleinement mes titres en français". La sincérité des propos et l'envie de parler directement aux gens à favoriser ce premier titre en français. "Evidemment tout le monde ne comprend pas l'anglais, en revanche, le français en Belgique quand même la plupart des gens le parle donc ils peuvent mieux ressentir les émotions également puiqu'en plus c'est un single qui parle d'amour". Une dizaine de jours que le single est sorti "Beaucoup de retour du public, j'ai vraiment eu beaucoup de retours positifs, ça fait chaud au coeur ". Un premier titre avant peut être la sortie d'un album ! Vous pouvez suivre l'actualité de Coralien via sa page FACEBOOK