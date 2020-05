Conseils avant d'entamer vos démarches de recherche d'emploi !

Les conseils du Forem pou votre recherche d'emploi - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Notre séquence en collaboration avec le FOREM. Isabelle Hubert, chargée de Communication nous détailles ses meilleurs conseils avant d'entamner des démarches de recherches d'emploi et de postuler ! "Un conseil que je peux vous donner les yeux fermés c’est de faire le point sur qui vous êtes, vos forces et vos faiblesses. Cela vous sera utile de mieux connaitre votre profil professionnel pour la suite de vos démarches" précise Isabelle contactée par Terry Lemmens. "Quelles sont vos qualités ce que l’on appelle de nos jours les Softskills ? Commencez par dresser une liste qui reprend vos qualités personnelles et professionnelles, vos talents, vos comportements et attitudes. N’hésitez pas à faire appel à des personnes de votre entourage pour qu’elles vous apportent leur propre regard. Demandez-leur de citer 5 atouts qui vous caractérisent comme par exemple : créatif/ve, pragmatique, coopératif, l’esprit de synthèse, le sens de l’écoute, ..." Quel est l’intérêt de dresser cette liste de qualités ? "Faire le point sur vos atouts va vous permettre de découvrir ou prendre conscience d’atouts sous-estimés, oubliés ou ignorés. De mener efficacement votre recherche d’emploi en construisant des outils personnalisés (comme votre lettre de motivation, votre CV, votre CV vidéo, vos futurs entretiens d’embauche aussi) et par conséquent mieux valoriser votre candidature auprès de l’employeur" A la question « Que savez-vous faire » Dressez la liste de vos principales compétences, de ce que vous êtes capable de faire. Pour vous aider, rappelez-vous des activités que vous avez effectuées au cours de vos expériences professionnelles passées, de vos stages, de vos jobs étudiants ou même de loisirs. Pensez en termes d’actions !