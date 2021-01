Connaissez-vous les légumes vivaces ? - © michael meijer - Getty Images/iStockphoto

Il est ce jour question de légumes vivaces. Il existe des légumes que l'on plante une seule fois ! Et c'est tout ! Ils reviennent chaque année sans devoir faire grand chose si ce n'est un petit entretien.

"Dans le passé on en trouvait quasiment dans tous les vieux jardins mais à l'heure actuelle on est trop branché sur les hybrides F1, alors qu'il y a des petites merveilles à découvrir dans les légumes vivaces et en plus ils sont faciles de culture" nous précise Marc.

Cerfeuil et céleri vivaces : "Le cerfeuil on le cultive généralement comme une annuelle, il aime bien les endroits ombragés et humides mais il y a aussi le cerfeuil vivace extrêmement odorant. C'est une plante qui peut atteindre 60, 80 cm de hauteur. Il a un feuillage très découpé et quand on froisse le feuillage il dégage une odeur d'anis . On peut l'utiliser pour faire des potages, on peut mélanger à de la salade ..... " Une plante facile qui peut vivre au jardin pendant 8 à 10 ans.

"Le céleri vivace est encore beaucoup plus grand, plus volumineux. On l'appelle ache des montagnes. C 'est une plante extrêmement aromatique donc si on l'utilise comme du céleri normal, c'est inmangeable, par contre si l'on prend une ou deux branches, là ça parfume le potage, la salade, mais en toute petite quantité".