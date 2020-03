Connaissez-vous les give box - © Tous droits réservés

Connaissez vous les give box - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/03/2020 La Give Box, Dans les faits, c’est une boîte mise sur l’espace publique qui est un lieu de libres échanges pour des objets dont nous ne servirons plus mais qui sont toujours en bon état. En termes de prévention des déchets, le geste clé est la réduction des déchets grâce au réemploi. Une give-box est une armoire accessible à tous chacun peut y déposer librement un objet propre et en bon état de fonctionnement et dont il n’a plus besoin (livres, vêtements, jouets, bibelots, vaisselles, petits électro, outils de jardinage, matériel de sport et de loisirs, CDrom…). Chacun peut prendre gratuitement un objet dont il a besoin et sans obligation de donner en échange. La give box contribue à donner une deuxième vie à un objet .. en faisant plaisir à d’autres personnes qui n’auraient pas la possibilité de l’acquérir, dans une volonté de consommer différemment. Elle propose aux citoyens d’acquérir un nouveau réflexe : au lieu de jeter, je donne à d’autres. Au lieu d’acheter, je privilégie le réemploi. Faire vivre une give-box, c’est refuser la surconsommation et favoriser l’économie collaborative. encourager le don et la solidarité, éviter le gaspillage et réduire la production de déchets. Sa simple présence permet de sensibiliser au non gaspillage mais aussi de créer un lieu de cohésion sociale.