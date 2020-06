Habitué des jardins fleuris, et souvent pris pour une petite guêpe, le syrphe n'est qu'une petite " mouche ", mais qui peut faire beaucoup pour le jardinier. Pollinisateur et grand prédateur des pucerons, il a tout d'un grand auxiliaire.

Connaissez-vous le syrphe ? - © JimmyR - Getty Images/iStockphoto

"Le Syrphe fait partie de l'ordre des dyptères, ce qui veut dire qui a deux ailes" , nous précise Virgine Hess.

'Et donc ce syrphe, qui est une mouche et qui ressemble à une guêpe prêt à confusion. Beaucoup de gens confondent et le chassent alors que le syrphe n'est absolument pas dangereux. Il ne pique pas, il n'a pas de dard et en plus, non seulement il est inoffensif et en plus il est super utile au jardin".

Le syrphe fait partie des pollinisateurs, c'est un dévoreur de pucerons, les larves peuvent manger jusqu'à 300 pucerons en une nuit !

"C'est aussi un insecte qui va décomposer les matières végétales. C'est un peu un nettoyeur quelque part, un recycleur naturel. Ces petits insectes parfois, on sous estime le rôle majeur qu'ils peuvent jouer au jardin et ce d'autant plus si l'on croit que c'est une guêpe et que l'on va essayer de le chasser".