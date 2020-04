Les conseils jardin de Marc Knaepen - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 10/04/2020 Connaissez-vous le "Périlla de Nankin " , le "Mertensia" ou encore "l'Agastache"? Marc nous invite à découvrir quelques plantes et légumes insolites qui font petit à petit leur retour dans nos jardins. Tels le Périlla de Nankin, ou si vous préférez le basilic... chinois ! Une belle plante, annuelle, ornementale et condimentaire (oui.. c'est du basilic !) qui ressemble un peu à un coleus. A cultiver donc comme un basilic, au jardin, exposition ensoleillée ou en pot. Pincez les fleurs afin d'éviter le dépérissement de la plante. Récoltez au fur et à mesure des besoins. Le "Mertensia maritima" plante vivace autrefois abondante sur le littoral français , est la sanguine de mer ou encore l'huitre végétale. Presque oubliée, elle revient en force, sublimée par les chefs cuisiniers et proposée à la culture par quelques horticulteurs. Plante aux feuilles alternes vert bleuté, oblongues et un peu succulentes, portées par des tiges rampantes, et ramifiées. Les tissus épaissis de la plante, gorgés de sucs, lui permettent de résister au sel présent dans son milieu naturel. Elle se pare en été de jolies petites fleurs bleues en clochette, qui attirent les insectes et produisent des graines. Ses feuilles ont un gout iodé prononcé, un gout d’huitre. Elles sont non seulement comestibles mais délicieuses. Les fleurs sont elles aussi comestibles. L'Agastache. Une belle vivace spectaculaire, facile à vivre, décorative, parfumée qui attirera abeilles, bourdons et autres papillons. Elles forment des buissons de 30cm à 4m de haut selon les espèces, au feuillage vert à vert-gris, les feuilles ovales étant portées en paires opposées.