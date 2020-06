Connaissez-vous le Parc de Furfooz ?

Découvrez le Parc de Furfozz - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 26/06/2020 Situé dans la vallée de la Lesse, non loin de Dinant, aux portes de l’Ardenne, le parc de Furfooz vous invite à la découverte d’un patrimoine archéologique, naturel, géologique à travers une balade familiale d’environ 4 km. Qu'est-ce que ce Parc ? "Le Parc de Furfooz, c'est une réserve naturelle d'une cinquantaine d'hectare qui se visite via une balade qui passe par une douzaine d'endroits remarquables" nous précise Christophe Goffin, le Conservateur du Parc. Il y en a pour tous les goûts ! "On a l'aspect historique des choses, le premier point ce sont les anciens bains romains reconstitués, on a des vestiges historiques, on a des grottes, mais aussi des magnifiques points de vue sur la Lesse ainsi que nos paturages où moutons et chèvres entretiennent le parc". Le parc de Furfooz convient particulièrement bien aux promenades en famille. Très diversifiée de par les milieux traversés (forêt, pelouses, rives de la Lesse,..;), la balade nature serpente au gré des 15 éléments remarquables du parc d’une contenance de 50 hectares qui satisferont petits et grands. Une petite pause savoureuse à la buvette, intitulée La Flobette, est possible le long de la Lesse. Détails et infos pratiques via le site http://www.parcdefurfooz.be/fr/accueil/