Connaissez-vous l'armoise ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 13/11/2020 Savez-vous qu'il existe trois armoises très différentes : l'armoise sauvage, l'absinthe et l'estragon. Plante herbacée, plante annuelle ou petit arbuste, plus d'origine tropicale, donc peu présente chez nous . "Il faut savoir que le genre armoise il y a quand même 520 espèces" nous précise Marc. "Chez nous, les armoises on n'en cultive que quelques unes. Et souvent ce sont des plantes qui ont un feuillage aromatique". L'armoise sauvage : "C'est celle que l'on peut rencontrer dans les friches, au bord des chemins. Elle est très courante dans nos régions. C'est une plante imposante qui peut atteindre 1m50. C'est une plante vivace. Son feuillage est très découpé, elle a un aspect esthétique qui n'est pas négligeable mais surtout elle est très intéresante pour pas mal d'insectes et notamment pour les chenilles de quelques papillons qui ne se nourrissent que des feuilles de cette armoise là." Au niveau bio-diversité, c'est une plante également très intéressante ! Donc à planter au jardin. a deuxième armoise, c'est l'absinthe. "Une plante intéressante au niveau de son feuillage argenté et découpé, très intéressant au niveau esthétique." La troisième est beaucoup plus connue, c'est estragon. Une plante intéressante . Il y a deux types d'estragon. Une plante qui aime le soleil et les terres bien drainées, donc si vous plantez de l'estragon dans une terre argileuse, elle va dépérir durant l'hiver. Il y a l'estragon français et l'estragon russe . Quand on sème de l'estragon, c'est généralement de l'estragon russe et son gros défaut c'est qu'il n'a aucune saveur ou très peu par rapport à l'estragon français qui lui est très parfumé". Ecoutez les détails en compagnie de Marc Knaepen.