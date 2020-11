"Confinés" les dessins impertinents de Sondron

Sondron était notre invité ce lundi... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... D'abord la Chine, la Corée, puis l'Italie, la France et enfin la Belgique... Le virus couronné n'a épargné personne, forçant chacun à rester chez lui et le monde à tourner au ralenti. Mais que font nos politiques ? Comment s'occuper durant ces semaines ? Où est passé tout le PQ des supermarchés ? Des questions bien légitimes en ces temps troublés... Notre invité ce lundi dans Vivre Ici : Jacques Sondron. Le caricaturiste publie ses dessins impertinants depuis près de 20 ans dans, notamment, le quotidien "L'Avenir". Un recueil de ses meilleurs dessins vient de paraitre aux Editions Renaissance du Livre.