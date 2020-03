Confinement : une aide et des conseils d'une psychothérapeute de Gembloux, via Youtube - Vivre ici... Catherine Paquet est psychothérapeute à Gembloux . Au vu de la situation actuelle elle a du interrompre ses activités, mais ne reste pas pour autant les bras croisés Catherine essaye dès lors d'aider à distance, et propose, via Youtube, des séances d'hypnose / relaxation en vue d'impacter positivement le moral des personnes qui parfois vivent extrêmement mal le confinement. "on sait que la panique, la détresse ou encore le repli sur soi engendrent des comportements humains qui peuvent avoir des conséquences négatives sur la société". La psychothérapeute invite par le biais de ses audios à se recentrer et adopter un nouveau regard sur les problématiques rencontrées. Elle ne se pose pas en moralisatrice, elle essaye simplement, à son échelle, de permettre aux personnes qui vivent mal la situation de retrouver de la confiance et un certain bien-être, ceci afin de diminuer les effets néfastes sur le comportement humain que cette situation de confinement peut engendrer.