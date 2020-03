Découvrez les auteurs de nos régions - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 31/03/2020 Confinement : profitez en pour découvrir les auteurs de nos régions ! Maison d'Editions belge basée à Sainte Ode, Les Editions Memory ont cette particularité de mettre les auteurs de nos régions en avant ! rofitez de cette période de confinement pour découvrir les ouvrages de nos auteurs régionaux. Sabrina Tabard propose un thriller policier, psychologique qui se déroule dans la région marseillaise "Ecrase" signé par une auteure liégeoise, sortie le 9 avril. "2023 Madame XXL grande commandeuse en charge du bien être et de la médecine et qui vient d'instaurer une nouvelle loi qui s'appelle l'effort citoyen de réforme d'assurance santé et d'état qui s'appelle "Ecrase". Une nouvelle gestion des soins de santé..." Toutes les infos via le site https://www.editionsmemory.be/fr/ Terry Lemmens à prix contact avec Thierry Lefevre, responsable de Memory