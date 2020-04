Confinement : pas facile pour les jardineries

Période compliquée pour les jardineries ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... On le sait, les jardineries comme beaucoup d'autres commerces non "essentiels" sont en confinement. Et ce n'est pas toujours facile. Surtout en cette période de l'année. Et c'est le cas notamment chez Pessleux à Bois-de-Villers. "On a perdu nos repères puisque on n'a plus de client au magasin (....) il faut se réorganiser . Les plantes ont toujours besoin de soins et d'entretien. "Par rapport au système avant, ou les gens passaient à la caisse, ici, on ne peut pas assurer autant de livraison à l'heure. C'est la plus grosse saison et c'est maintenant que les plantations et les semis sont à faire . On est tributaire de ce virus par rapport d'autres magasins notamment alimentaires qui vendent aussi des semences... Ecoutez Jean Marie Pessleux contacté par Terry Lemmens